​В Азербайджане созданы еще две сборные команды по футболу

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане приступили к созданию двух новых сборных по футболу.

Об этом Report сообщил председатель Комитета тренеров Вагиф Садыгов.

По его словам, проект создания U-18 и U-20 был предложен давно.

Сегодня на встрече с генсеком АФФА решили приступить к реализации предложений: "Первый учебно-тренировочный сбор пройдет в декабре в Учебно-тренировочном центре в поселке Мардакяны.

На сборах примут участие тренеры основной сборной и тренерский состав сборной в составе футболистов U-20 в возрасте до 21 года. Мы определим время их тренировок. Контроль передан Комитету тренеров".

В.Садыгов добавил, что 22 октября с участием главного тренера Роберта Просинечки пройдет совместная встреча главных тренеров всех сборных команд.

Председатель комитета также внес ясность в участие на заседании главного тренера "Кяпяз" Шахина Диниева: "Когда рекомендовали Яшара Вахабзаде Шахин Диниев был с нами. Мы подумали, что узнать его мнение было бы интересно. Поэтому мы пригласили Шахин муаллима".