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    ​В Азербайджане президент клуба подал в отставку

    В качестве причины Вугар Астанов привел загруженность графика

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Президент футбольного клуба "Зиря" Вугар Астанов покинул занимаемую должность.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, обратившийся к учредителям В.Астанов объяснил свой уход загруженностью графика.

    Временно исполнять обязанности президента "Зиря" будет исполнительный директор Натик Исмаилов.

    Отметим, что за время президентства Вугара Астанова клуб завершил премьер-лигу Азербайджана серебряной медалью.

    Однако "Зиря" не допустили в Лигу Европы из-за непрохождения лицензирования. 

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