Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане предложены изменения к закону "О спорте".

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса член комитета, 1-й вице-президент Детской и молодежной футбольной федерации (ДМФФ) и АФФА Рауф Алиев поднял вопрос о тренерах, занимающихся подготовкой детей: "В футболе с ребенком в возрасте 10-11 лет занимается один тренер, а в 15 лет ребенок занимается с другим тренером.

Если в 17-18 лет футболист подписывает контракт с каким-то клубом, на всех этапах тренер получает деньги. Однако первому тренеру ничего не достается. Он тоже должен получать деньги. В связи с этим следует внести изменения в закон "О спорте"".

Председатель комитета Фуад Мурадов отметил, что этот вопрос будет обсужден.