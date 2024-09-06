В Азербайджане подведены итоги юношеского футбольного турнира Ulduz Cup

Завершился международный турнир Ulduz Cup, организованный в Азербайджане среди футболистов до 12 лет.

Завершился международный турнир Ulduz Cup, организованный в Азербайджане среди футболистов до 12 лет.

Как сообщает северное бюро Report , соревнование было организовано Министерством молодежи и спорта, Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и футбольной академией "Улдуз".

На прошедшем в Губе турнире по футболу в двух группах соревновались 8 команд из 5 стран. "Бунйодкор" (Узбекистан), ФА "Улдуз", сборная Турецкой Республики Северного Кипра и Губа ОСК боролись в группе А, а "Динамо Минск" (Беларусь), "Сабуртало" (Грузия), "Карабах" и "Метак" - в группе В.

В финале ФА "Улдуз" проиграла минскому "Динамо" со счетом 6:0.

Выступившие на церемонии награждения, которая прошла в Губинском Олимпийском спортивном комплексе, отметили, что международный турнир Ulduz Cup окажет поддержку развитию детского футбола в стране.

После выступлений победителю турнира были вручены кубок и медали.