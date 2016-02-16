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    ​В Азербайджане наказан пригрозивший судьям 16-летний футболист - ФОТО

    Дисциплинарный комитет АФФА наказал игрока команды Сумгайыт

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане во время игры 16-летний футболист пригрозил судейской бригаде.

    Как сообщает Report, нежелательный инцидент произошел после матча "Сумгайыт"-"Зира" Лиги U-16.

    Судьям пригрозил Вагиф Гасанов 2000 г.р. Дисциплинарный комитет АФФА наказал его на 5 игр.

    Как заявили Report в клубе "Сумгайыт", данный вопрос рассматривается. 

    Отметим, что Вагиф Гасанов родился 23 сентября 2000 года. Он является учеником одной из сумгайытских школ. 

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