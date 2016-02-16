​В Азербайджане наказан пригрозивший судьям 16-летний футболист - ФОТО

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане во время игры 16-летний футболист пригрозил судейской бригаде.

Как сообщает Report, нежелательный инцидент произошел после матча "Сумгайыт"-"Зира" Лиги U-16.

Судьям пригрозил Вагиф Гасанов 2000 г.р. Дисциплинарный комитет АФФА наказал его на 5 игр.

Как заявили Report в клубе "Сумгайыт", данный вопрос рассматривается.

Отметим, что Вагиф Гасанов родился 23 сентября 2000 года. Он является учеником одной из сумгайытских школ.