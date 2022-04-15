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В Азербайджане испытали систему видеопомощи арбитрам

В Азербайджане испытали систему видеопомощи арбитрам Система видеоассистента рефери VAR (video fssistant referee), применение которой планируется в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, впервые была испытана в тестовом режиме.
Футбол
15 апреля 2022 г. 12:35
В Азербайджане испытали систему видеопомощи арбитрам

Система видеоассистента рефери VAR (video fssistant referee), применение которой планируется в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, впервые была испытана в тестовом режиме.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, система была проверена в ходе матча между юношеской сборной Азербайджана (U-17) и юношеской командой "Шамахы" (U-19), главным судьей которой был Фарид Гаджиев.

Функции судей на VAR исполняли Эльчин Масиев и Кямал Умудлу.

Отметим, что по требованиям ФИФА, система VAR должна пройти испытания в тестовом режиме перед применением в официальных матчах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda VAR sistemi sınaqdan keçirilib

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