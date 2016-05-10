В Азербайджане главный тренер отстранен от футбола на 1 год

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По решению Дисциплинарного комитета АФФА главный тренер выступающего в I Дивизионе Азербайджана клуба "Шемкир" Кямран Алибабаев отстранен от футбола на 12 месяцев.

Как сообщает Report, причина в том, что несмотря на полученное главным тренером наказание, на 18-ой минуте матча МОИК XXV тура, выйдя с трибуны на поле, он приказал команде приостановить игру.

Кроме того, К.Алибабаев оскорбил бригаду врачей, пригрозив им. В результате на игре возник 10-минутный перерыв. С учетом этого, Дисциплинарный комитет оштрафовал клуб на 1 500 манатов.

Хотя, чуть позже команда вернулась на поле и продолжила игру, самовольный уход с поля обошелся команде "Шемкир" штрафом в 1 000 манатов.

Кроме того, из-за неучастия владельцев поля на матче "Шахдаг"-"Шарурспор", клубу засчитали техническое поражение со счетом 0:3 и оштрафовали на 500 манатов.