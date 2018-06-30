В Австрии приостановил работу футбольный клуб "Карабах Вена"

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Австрии приостановил работу принадлежащий азербайджанцам футбольный клуб "Карабах Вена".

Как сообщает Report, владельцем клуба, который в будущем сезоне должен выступать в Восточной региональной лиге, стал египетский бизнесмен Мустафа Аль-Нимр. Аль-Нимр также владеет выступающим в Венской лиге клубом "Спорт Адмира". Он посчитал, что будет целесообразным выступление "Карабах Вены" в Восточной региональной лиге под измененным названием "Мауэрверк". Бизнесмен вернул в клуб на позицию спортивного директора Волкана Кахрамана, который в марте был отстранен от позиции главного тренера "Карабах Вены".

Главный менеджер "Карабах Вены" Рамин Шукюров подтвердил Report эту информацию. Он сказал, что по решению правления в сезоне 2018-2019 деятельность "Карабах Вены" приостановлена.

Отметим, что новый сезон Восточной региональной лиги стартует 3 августа. Согласно календарю, "Карабах Вена" в первом туре должен был встретиться на выезде с "Траискирхен".