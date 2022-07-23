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В "Атлетико" задумались над продажей Гризманна ради Роналду

В "Атлетико" задумались над продажей Гризманна ради Роналду Мадридский "Атлетико" может расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном ради возможности приобрести португальца Криштиану Роналду.
Футбол
23 июля 2022 г. 22:56
В Атлетико задумались над продажей Гризманна ради Роналду

Мадридский "Атлетико" может расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном ради возможности приобрести португальца Криштиану Роналду.

Как передает Report, об этом сообщает The Times.

Мадридцы будут вынуждены продать одну из звезд клуба, чтобы позволить себе трансфер 37-летнего форварда сборной Португалии. Финансовые правила чемпионата Испании не позволят выплачивать зарплаты обоим футболистам. Одним из претендентов на Гризманна является французский "Пари Сен-Жермен".

Наряду с этим, в стане "матрасников" есть сомнения по поводу перехода португальца. Вопросы вызывает отношение болельщиков к этому трансферу, поскольку Рональду долгое время играл за соперников "Атлетико" - мадридский "Реал".

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