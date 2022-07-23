В "Атлетико" задумались над продажей Гризманна ради Роналду

Мадридский "Атлетико" может расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном ради возможности приобрести португальца Криштиану Роналду.
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Мадридцы будут вынуждены продать одну из звезд клуба, чтобы позволить себе трансфер 37-летнего форварда сборной Португалии. Финансовые правила чемпионата Испании не позволят выплачивать зарплаты обоим футболистам. Одним из претендентов на Гризманна является французский "Пари Сен-Жермен".
Наряду с этим, в стане "матрасников" есть сомнения по поводу перехода португальца. Вопросы вызывает отношение болельщиков к этому трансферу, поскольку Рональду долгое время играл за соперников "Атлетико" - мадридский "Реал".