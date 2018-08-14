В Аргентине женские команды устроили массовую драку из-за пенальти - ВИДЕО

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Матч аргентинских женских команд «Университарио» – «Либертад» завершился массовой дракой.

Как сообщает Report, причиной конфликта стало несогласие тренера «Либертада» с решением арбитра, который назначил пенальти в ворота его команды. Одну из футболисток «Университарио» возмутило поведение тренера соперников, и она принялась кричать на него. За наставника вступились футболистки «Либертада», и словесная перепалка переросла в массовую драку.

Сообщается, что четырёх футболисток пришлось госпитализировать из-за полученных травм. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Университарио».