В Аргентине удаленный с поля футболист застрелил судью

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Футбольный матч региональной лиги в аргентинском городе Кордова завершился трагедией.

Как сообщает Report со ссылкой на goal.com, удаленный с поля футболист вернулся через несколько минут с оружием и застрелил главного судью.

25-летний спортсмен выстрелил в 48-летнего Сезара Флореса три раза, пули попали в голову, шею и грудь. В результате рефери скончался на месте. Футболист находится в розыске. Также ранен один из игроков Вальтер Сарате, но его жизни ничего не угрожает.