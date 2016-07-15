​В Аргентине снимут сериал о Диего Марадоне

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Одна из аргентинских телекомпаний снимет сериал о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, сообщает Report со ссылкой на AFP.

"Каждый месяц моей жизни можно описать в ста сериях, – заявил Марадона. – События в моей жизни превосходят любой вымысел. Я очень рад идее компании Telefe, которая будет снимать сериал".

Марадона является чемпионом мира 1986 года, большую часть клубной карьеры он провел в "Наполи", с которым выигрывал чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок Италии и Кубок УЕФА.