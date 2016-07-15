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    ​В Аргентине снимут сериал о Диего Марадоне

    Марадона: Каждый месяц моей жизни можно описать в ста сериях

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Одна из аргентинских телекомпаний снимет сериал о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, сообщает Report со ссылкой на AFP.

    "Каждый месяц моей жизни можно описать в ста сериях, – заявил  Марадона. – События в моей жизни превосходят любой вымысел. Я очень рад идее компании Telefe, которая будет снимать сериал". 

    Марадона является чемпионом мира 1986 года, большую часть клубной карьеры он провел в "Наполи", с которым выигрывал чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок Италии и Кубок УЕФА.

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