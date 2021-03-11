В Аргентине прошел митинг под лозунгом "Марадона не умер, его убили"

Акция протеста с требованием скорейшего завершения расследования обстоятельств смерти экс-футболиста Диего Марадоны и наказания виновных прошла в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Акция протеста с требованием скорейшего завершения расследования обстоятельств смерти экс-футболиста Диего Марадоны и наказания виновных прошла в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, участие в манифестации приняли в том числе родственники бывшего игрока и тренера сборной страны.

На акцию протеста под лозунгом "Он не умер, его убили" пришли дочери Марадоны Дальма и Джаннина, а также их мать и бывшая жена футболиста Клаудия Вильяфанье. В руках они держали плакат с надписью "Общественное порицание и судебный приговор для виновных. Правосудие для номера 10 (номер, под которым играл Марадона - ред.)".

Во время протеста также были слышны оскорбления в адрес адвоката Марадоны Матиаса Морлы, который, по мнению некоторых друзей и фанатов экс-футболиста, оказывал на него негативное влияние. Родственники бывшей звезды сборной Аргентины также конфликтуют с Морлой, которому достались права на коммерческое использование имени и прозвищ Диего Марадоны.

Для обеспечения порядка во время манифестации в центр Буэнос-Айреса были стянуты дополнительные силы полиции.