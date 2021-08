В АПЛ был забит юбилейный пенальти

"Уотфорд" обыграл "Астон Виллу" в матче первого тура чемпионата Англии со счетом 3:2. В этой встрече был забит 2 000-й пенальти.

Как передает Report, об этом сообщает Twitter OptaJoe .

Юбилейный 11-метровый реализовал форвард "Астон Виллы" Дэнни Ингз.

Источник отмечает, что всего с пенальти забивали 459 разных игроков Английской премьер-лиги. Лидерами по голам с пенальти являются Алан Ширер (56), Фрэнк Лэмпард (43) и Стивен Джеррард (32).

АПЛ - является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Англии. В ней выступают 20 клубов. Чемпионат проходит с августа по май, каждая команда проводит 38 матчей. С 2016 года турнир не имеет главного спонсора. За пределами Англии турнир часто называют Английской премьер-лигой.

Турнир был основан в 1992 году под названием "Премьер-лига Футбольной ассоциации" после того, как клубы Первого дивизиона приняли решение о выходе из Футбольной лиги, основанной в 1888 году, с целью получения большей финансовой выгоды.