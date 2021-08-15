О нас
Report Georgia
Аудио новости

В АПЛ был забит юбилейный пенальти

В АПЛ был забит юбилейный пенальти "Уотфорд" обыграл "Астон Виллу" в матче первого тура чемпионата Англии со счетом 3:2. В этой встрече был забит 2 000-й пенальти.
Футбол
15 августа 2021 г. 08:16
В АПЛ был забит юбилейный пенальти
Дэнни Ингз

"Уотфорд" обыграл "Астон Виллу" в матче первого тура чемпионата Англии со счетом 3:2. В этой встрече был забит 2 000-й пенальти.

Как передает Report, об этом сообщает Twitter OptaJoe.

Юбилейный 11-метровый реализовал форвард "Астон Виллы" Дэнни Ингз.

Источник отмечает, что всего с пенальти забивали 459 разных игроков Английской премьер-лиги. Лидерами по голам с пенальти являются Алан Ширер (56), Фрэнк Лэмпард (43) и Стивен Джеррард (32).

АПЛ - является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Англии. В ней выступают 20 клубов. Чемпионат проходит с августа по май, каждая команда проводит 38 матчей. С 2016 года турнир не имеет главного спонсора. За пределами Англии турнир часто называют Английской премьер-лигой.

Турнир был основан в 1992 году под названием "Премьер-лига Футбольной ассоциации" после того, как клубы Первого дивизиона приняли решение о выходе из Футбольной лиги, основанной в 1888 году, с целью получения большей финансовой выгоды.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10 августа 2021 г. 23:45
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
Дипломатический корпус в Туркменистане об азербайджанском дипломате
ФотоДипломатический корпус в Туркменистане об азербайджанском дипломате
9 августа 2021 г. 10:33
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
11 августа 2021 г. 18:00
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
10 августа 2021 г. 19:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi