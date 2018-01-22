В Анталье на матче под управлением азербайджанских арбитров произошел инцидент

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В турецкой Анталье на матче "Олимпик" (Донецк, Украина) - "Корона" (Польша), управляемом азербайджанскими судьями, произошел инцидент.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт двух клубов, грубая игра футболистов вызвала массовую драку на 45+1 минуте матча. В результате, рефери матча Наиль Нагиев показал игрокам поляков Марчину Цебулу и Радеку Деймеку красную карточку. Но после консультаций с помощниками главного арбитра Яшаром Аббасовым и Эльшадом Абдуллаевым красная карточка последнего была изменена на жёлтую.

В перерыве главные тренеры обеих команд попросили азербайджанских арбитров продолжить матч с 11 футболистами. Их обращение было удовлетворено. На поле вместо Цебула вышел другой футболист.

В начале первого тайма игрок донецкого клуба Зураб Очигава был удален за грубую игру против игрока соперника Оливера Петрака. Однако баланс на поле не был нарушен. Вместо него в игру включился его товарищ по команде. Несмотря на все усилия сторон встреча завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что учебно-тренировочные сборы азербайджанских арбитров в Анталье продолжатся с 20 января по 3 февраля.