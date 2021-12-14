В Английской премьер-лиге выявлены 42 новых случая заражения COVID-19

В период с 6 по 12 декабря в Английской футбольной премьер-лиге выявлено 42 положительных результата тестирования на коронавирус.

В период с 6 по 12 декабря в Английской футбольной премьер-лиге выявлено 42 положительных результата тестирования на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте турнира.

Имена заразившихся не называются. Тестированию за указанный период подверглись 3 805 игроков и сотрудников.

В связи с ростом случаев заражения коронавирусом в стране Английская премьер-лига увеличила количество проводимых тестов и ввела дополнительные меры для борьбы с распространением COVID-19, в том числе ношение масок в помещении и соблюдение социальной дистанции.