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В Англии забили самый быстрый гол в истории футбола

В Англии забили самый быстрый гол в истории футбола Футболист английского клуба "Кройдон" Райан Холл отличился голом с центра поля сразу после стартового свистка матча.
Футбол
20 февраля 2024 г. 21:08
В Англии забили самый быстрый гол в истории футбола

Футболист английского клуба "Кройдон" Райан Холл отличился голом с центра поля сразу после стартового свистка матча.

Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си.

Холлу понадобилось всего 2,31 секунды на взятие ворот — это самый быстрый гол в истории футбола. "Кройдон" подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать это достижение своего футболиста.

Однако представители Книги рекордов Гиннеса отказались учитывать рекорд Райана Холла.

"Гол получился превосходным. Из-за этого нам еще больше жаль, что мы не фиксируем достижения за пределами профессионального футбола, где мы можем опираться на статистику, предоставляемую руководящими органами и компаниями, которые занимаются анализом спортивных достижений", - говорится в заявлении Книги рекордов, которое цитирует Би-би-си.

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