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В Англии названы самые высокооплачиваемые тренеры по всем видам спорта

В Англии названы самые высокооплачиваемые тренеры по всем видам спорта

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Англии по всем видам спорта.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, зарплата 48-летнего испанца составляет 20 миллионов фунтов. 

В тройку лучших также входят Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" (8,5 миллиона) и Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед" (7,5 миллиона).

Отметим, что на четвертом месте исполнительный директор "Мерседеса" Тото Вольфф (7 миллионов). Несмотря на то, что команда Формулы-1 германская, она базируется в Англии.

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