В Англии футболист проигнорировал фэйр-плей, забив гол травмированному вратарю

Нападающий клуба Первой английской лиги «Сканторп Юнайтед» Джош Моррис забил гол в матче 46-го тура чемпионата после того, как вратарь «Плимут Аргайл» Мэтт Мейси получил травму.

Как передает Report, встреча состоялась в Плимуте на стадионе «Хоум Парк».

Инцидент произошёл на 60-й минуте. Мейси пытался выбросить мяч за пределы поля, чтобы получить медицинскую помощь. Но Моррис перехватил мяч у самой боковой линии и отправил его в ворота, перебросив голкипера. На поле из-за этого эпизода произошла потасовка. «Плимут» в «твиттере» назвал этот гол «самым неспортивным в истории домашнего стадиона».

Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube-канале «Сканторп Юнайтед». Эпизод со скандальным голом начинается с 1:02.

«Плимут» одержал победу со счётом 3:2. По итогам матча обе команды вылетели во Вторую лигу, которая является четвёртым по силе английским дивизионом.