​В Англии еще два футболиста заразились коронавирусом

Еще два игрока, выступающие за команды английской Премьер-лиги, заразились коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, это стало известно после второго раунда тестов. Всего было сделано 996 анализов.

Клубы АПЛ получили результаты тестирования на COVID-19 вчера вечером. Образцы были взяты у игроков и работников клубов 19, 21 и 22 мая на тренировочных базах. Имена заразившихся не называются, но известно, что они выступают за разные команды. Они будут вынуждены самоизолироваться на одну неделю.

В ходе первой волны тестирования коронавирус выявили у шести человек.