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В Англии болельщика задержали за то, что он оставил ребенка в отеле и праздновал победу

В Англии болельщика задержали за то, что он оставил ребенка в отеле и праздновал победу Болельщик "Мидлсбро" оставил 11-летнюю дочь одну в номере отеля после победы над "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Кубка Англии.
Футбол
6 февраля 2022 г. 11:24
В Англии болельщика задержали за то, что он оставил ребенка в отеле и праздновал победу

Болельщик "Мидлсбро" оставил 11-летнюю дочь одну в номере отеля после победы над "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Кубка Англии.

Как передает Report, за халатное отношение к ребенку фаната арестовала полиция.

"Прошлой ночью болельщик "Боро" арестован за пренебрежение к ребенку, которого оставил в отеле после игры. Мужчина пошел в город праздновать победу команды и выпивать. Мы присматривали за ребенком несчастной мамы, которая ехала с северо-востока, чтобы забрать его", – сообщила полиция Манчестера в твиттере.

"Мидлсбро" обыграла МЮ в серии пенальти, а Криш снова не спас манкунианцев. Роналду выдал худшую серию после возвращения в "Манчестер Юнайтед": 4 матча без голов и незабитый 11-метровый.

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