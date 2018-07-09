Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В Англии арестовали бывшего футболиста турецкого "Галатасарая" Эммануэля Эбуэ.

Как сообщает Report со ссылкой на The Mirror, он был задержан полицией за поджог и непристойные ругательства. Предположительно, он причастен к письмам с угрозами различным людям.

Друзья 35-летнего ивуарийца беспокоятся за психическое здоровье Эбуэ. Он сейчас испытывает материальные трудности.

Напомним, что Эммануэль Эбуэ отыграл за английский "Арсенал" 214 матчей с 2004-го по 2011-й годы. Футболист защищал цвета "Галатасарая" с 2011 по 2015 год. В сентябре 2017 года у спортсмена был обнаружен ВИЧ.