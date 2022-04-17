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В Англии 15 футболистов провалили допинг-тесты на запрещенные вещества

В Англии 15 футболистов провалили допинг-тесты на запрещенные вещества По меньшей мере 15 футболистов английской Премьер-лиги провалили тесты на запрещенные вещества в период с 2015 по 2020 год. Ни один из них не был дисквалифицирован.
Футбол
17 апреля 2022 г. 16:44
В Англии 15 футболистов провалили допинг-тесты на запрещенные вещества

По меньшей мере 15 футболистов английской Премьер-лиги провалили тесты на запрещенные вещества в период с 2015 по 2020 год. Ни один из них не был дисквалифицирован.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, 12 из 15 игроков, проваливших допинг-тесты, сдали положительные тесты на запрещенные вещества, повышающие работоспособность. По одному из этих дел все еще ведется следствие спустя пять месяцев после первоначального теста. Никаких санкций к футболистам также пока не применено.

В общей сложности 88 футболистов из Англии, Уэльса и Шотландии провалили допинг-тесты, получив "неблагоприятные аналитические результаты" при тестировании в период с 2013 по 2020 год.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərədə 15 futbolçu dopinq-testdən keçə bilməyib

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