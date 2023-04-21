В "Аль-Наср" выступили с заявлением по поводу скандала вокруг Криштиану Роналду

В "Аль-Наср" высказались по поводу скандала вокруг нападающего клуба Криштиану Роналду.

В "Аль-Наср" высказались по поводу скандала вокруг нападающего клуба Криштиану Роналду.

Как передает Report, об этом сообщил Squawka.

"Роналду получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком "Аль-Хиляла", началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация. Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать, что хотят", - приводит заявление клуба Squawka.

Напомним, после матча с "Аль-Хилялем" (0:2) португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики "Месси, Месси!" со стороны фанатов соперника.

Ранее адвокат Нуф бин после этого инцидента заявил, что подал иск в прокуратуру Саудовской Аравии на Роналду из-за непристойного поведения.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 2 результативные передачи.