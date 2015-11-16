​В АФФА создана комиссия в связи со скандалом о взятке, в котором фигурирует имя Хагани Мамедова

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Создана комиссия в составе 5-ти человек в связи с поведением бригады азербайджанских судей на прошедшей 23 августа 2001 года между командами "Осиек" (Хорватия) и "Динабург" (Латвия) игре классификационного этапа кубка УЕФА.

Как сообщили Report в Департаменте по информации и связям с общественностью АФФА, имена членов комиссии держат в секрете.

Отметим, что предположительно, на ответном матче кубка УЕФА 23 августа 2001 года между командами Осиек" (Хорватия) и "Динабург" (Латвия) бригада азербайджанских судей в составе Асима Худиева, Руфуллы Керимова, Рамиза Асадова и Хагани Мамедова предложила взятку для изменения результатов игры.