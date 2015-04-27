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    В АФФА регистрацию прошел 80 000-й член футбольной семьи Азербайджана

    Им оказался 13-летний Мухаммед Аскеров

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Численность занимающихся футболом лиц, зарегистрированных в созданной АФФА в январе 2009 года регистрационной системе, достигла 80 тыс. человек.

    Как сообщает Report, новым рекордным членом футбольной семьи стал 13-летний Мухаммед Шахлар оглу Аскеров.

    Родившийся 01.07.2002 года М.Аскеров является учеником 7-го класса полной средней школы поселка Дашкесан одноименного района. Он - участник турнира "Кубок школьника".

    Отметим, что в регистрационный список занимающихся футболом лиц попали футболисты, тренеры и другие технические работники.

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