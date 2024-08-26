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В АФФА прошла встреча с представителями клубов Премьер-лиги и Первой лиги

В АФФА прошла встреча с представителями клубов Премьер-лиги и Первой лиги В административном здании Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) состоялась встреча с представителями клубов Премьер-лиги и Первой лиги, отвечающими за работу с болельщиками, в том числе с ограниченными физическими возможностями.
Футбол
26 августа 2024 г. 18:27
В АФФА прошла встреча с представителями клубов Премьер-лиги и Первой лиги

В административном здании Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) состоялась встреча с представителями клубов Премьер-лиги и Первой лиги, отвечающими за работу с болельщиками, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА.

В ходе встречи были обсуждены ряд важных вопросов, включая события прошлого сезона, планы на текущий сезон и другие вопросы.

Особое внимание было уделено новым правилам поведения болельщиков, которые будут добавлены в регламенты чемпионата Азербайджана, Кубка Азербайджана и Первой лиги с сезона 2024-2025.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Premyer Liqası klublarının azarkeşlərlə əlaqələndirici şəxsləri üçün görüş keçirilib

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