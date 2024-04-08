В АФФА прошел семинар по антидопинговому образованию

В административном здании Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) прошел семинар по антидопинговому образованию.

В административном здании Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) прошел семинар по антидопинговому образованию.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт организации, семинар организован АФФА совместно с Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA) на тему "Антидопинговое просвещение" для медицинского персонала команд, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана, их запасных, а также клубов I Лиги.

На мероприятии выступил представитель AMADA по антидопинговым вопросам, врач и куратор допинг-контроля АФФА Олджай Байрамов.