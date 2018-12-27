В АФФА поступило несколько писем в связи с подозрительными играми

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ На анонимный e-mail адрес АФФА поступило несколько писем в связи с подозрительными играми.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе национальной ассоциации.

Было отмечено, что в течение года в АФФА поступило небольшое количество писем касательно подозрительных матчей, и все они были рассмотрены: "Однако мы не можем дать информацию о том, сколько писем поступило и нашли ли они свое подтверждение, это секретная информация. В целом, сократилось количество подозрительных игр".

Отметим, что анонимный e-mail адрес для писем в связи с договорными матчами был дан в пользование в марте этого года на XXV Отчетной Конференции АФФА.