 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В АФФА поступило несколько писем в связи с подозрительными играми

    Сократилось количество таких игр

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ На анонимный e-mail адрес АФФА поступило несколько писем в связи с подозрительными играми.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе национальной ассоциации. 

    Было отмечено, что в течение года в АФФА поступило небольшое количество писем касательно подозрительных матчей, и все они были рассмотрены: "Однако мы не можем дать информацию о том, сколько писем поступило и нашли ли они свое подтверждение, это секретная информация. В целом, сократилось количество подозрительных игр".

    Отметим, что анонимный e-mail адрес для писем в связи с договорными матчами был дан в пользование в марте этого года на XXV Отчетной Конференции АФФА.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi