В АФФА объяснили отмену лимита на легионеров в Премьер-лиге

Решение отменить лимит на легионеров в национальном чемпионате повысит уровень Премьер-лиги Азербайджана.

Решение отменить лимит на легионеров в национальном чемпионате повысит уровень Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом Report заявил председатель тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов, комментируя решение об отмене лимита с сезона 2025/2026.

По его словам, этот шаг был неизбежен, однако важно правильно воспользоваться новыми возможностями.

"Это достаточно рискованное решение и не все с ним согласятся. Однако принятие подобного решения было неизбежным. Клубы должны грамотно использовать эту возможность с точки зрения повышения уровня чемпионата и развития местных игроков. Команды, которые отдадут предпочтение местным футболистам, будут получать бонусы. В то же время за каждого 13-го легионера и более клубы будут платить пошлину в размере 100 тыс. манатов, а за 16-го и более – 200 тыс. манатов, что исключает массовый приток иностранцев", - отметил Садыгов.

Садыгов также считает, что новые правила обязуют клубы тщательнее подходить к выбору легионеров. "В клубы начнут приглашать только тех игроков, которые реально усилят команду. В итоге это создаст серьезную конкуренцию и для местных игроков", - сказал он.

Напомним, что 3 февраля Исполком АФФА принял решение об отмене лимита на легионеров в Премьер-лиге с сезона 2025/2026. Также были введены сборы за регистрацию иностранных футболистов.

В настоящее время лимит распространяется на число футболистов, находящихся на поле. Согласно действующему лимиту на поле одновременно не могут находиться более 7 иностранцев. Таким образом, на поле должны быть минимум четыре местных футболиста.

Согласно изменениям, с сезона 2025/2026 в заявке клуба на матч может быть максимум 17 иностранных игроков, в том числе 11 смогут одновременно находиться на поле.