Узбекистан примет чемпионат мира по футзалу в 2024 году

Узбекистан станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футзалу, запланированного на 2024 год.

Узбекистан станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футзалу, запланированного на 2024 год.

Как передает Report , об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Совет ФИФА определил страны, которые примут ряд мировых первенств. В частности, Чемпионат мира для команд U17 состоится в 2023 году в Индонезии, женский чемпионат U20 в 2024 году состоится в Колумбии, женский чемпионат U17 в 2024 году состоится в Доминиканской Республике.

Матчи финальной стадии, в которых примут участие 24 команды, пройдут с 14 сентября по 6 октября.

Отметим, что в чемпионате мира примут участие семь европейских стран. В сентябре, октябре и декабре этого года пройдут матчи континентального элит-раунда.

Сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном, Румынией и Нидерландами в группе А. Лидер группы проходит непосредственно в финальный этап. Четыре команды с лучшими результатами из сборных, занявших вторые места, встретятся в плей-офф, две команды - победителя получат право сыграть в финальном этапе.