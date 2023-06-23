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Узбекистан примет чемпионат мира по футзалу в 2024 году

Узбекистан примет чемпионат мира по футзалу в 2024 году Узбекистан станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футзалу, запланированного на 2024 год.
Футбол
23 июня 2023 г. 22:56
Узбекистан примет чемпионат мира по футзалу в 2024 году

Узбекистан станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футзалу, запланированного на 2024 год.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Совет ФИФА определил страны, которые примут ряд мировых первенств. В частности, Чемпионат мира для команд U17 состоится в 2023 году в Индонезии, женский чемпионат U20 в 2024 году состоится в Колумбии, женский чемпионат U17 в 2024 году состоится в Доминиканской Республике.

Матчи финальной стадии, в которых примут участие 24 команды, пройдут с 14 сентября по 6 октября.

Отметим, что в чемпионате мира примут участие семь европейских стран. В сентябре, октябре и декабре этого года пройдут матчи континентального элит-раунда.

Сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном, Румынией и Нидерландами в группе А. Лидер группы проходит непосредственно в финальный этап. Четыре команды с лучшими результатами из сборных, занявших вторые места, встретятся в плей-офф, две команды - победителя получат право сыграть в финальном этапе.

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Версия на азербайджанском языке Futzal üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi edəcək ölkə açıqlanıb

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