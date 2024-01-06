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Уволен главный тренер сборной Бразилии по футболу

Уволен главный тренер сборной Бразилии по футболу Фернандо Диниз освобожден от должности главного тренера сборной Бразилии по футболу.
Футбол
6 января 2024 г. 05:55
Уволен главный тренер сборной Бразилии по футболу

Фернандо Диниз освобожден от должности главного тренера сборной Бразилии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на портал Globo, данное решение принял глава Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес, который сообщил о нем президенту "Флуминенсе" Марио Биттенкуру. Диниз совмещал посты главного тренера национальной команды и бразильского клуба.

Динизу 49 лет, он был назначен на занимаемую должность в июле 2023 года, с ним был заключен контракт на один год. В 2023 году под его руководством "Флуминенсе" стал победителем Кубка Либертадорес и дошел до финала клубного чемпионата мира.

Вместе с Динизом сборная Бразилии провела шесть матчей, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Бразильцы имеют серию из четырех матчей без побед. В квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная Бразилии занимает шестое место с 7 очками по итогам шести туров.

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