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    ​Уволен главный тренер "Порту"

    Причиной отставки стали неудачные выступления клуба в нынешнем сезоне

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Португальский "Порту" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

    Причиной отставки стали неудачные выступления "Порту" в нынешнем сезоне. "Порту" занимает лишь 4 место в чемпионате Португалии и не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

    Исполнять обязанности главного тренера будет Руй Барруш. Главным кандидатом на замену Лопетеги является наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, но он освободится не раньше лета. 

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