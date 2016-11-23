Уволен главный тренер клуба, отстраненного "Габалой" от борьбы в Лиге Европы

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер французского футбольного клуба "Лилль" Фредерик Антонетти покинул свой пост.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, решение об отставке было принято после встречи президента клуба Мишеля Сейду с 55-летним специалистом.

Стороны не сделали заявления о финансовой стороне данного шага, предпринятого по обоюдному согласию. Пока неизвестно имя тренера, который заменит Антонетти. Главным претендентом является бывший главный тренер "Фенербахче" Витор Перейра.

Отметим, что Фредерик Антонетти возглавил "Лилль" в ноябре 2015 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла 5-е место в чемпионате Франции и квалифицировалась в Лигу Европы. Однако уже в этом сезоне она вылетела от "Габалы" в 3 квалификационном раунде турнира (1:1, 0:1).

В Лиге Франции команда после 13 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.