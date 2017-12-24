Увидела свет книга о нападающем “Карабаха”

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ./О нападающем “Карабаха” Дино Ндлову на его родине в ЮАР была напечатана книга.

Как передает Report, об этом заявил Д.Ндлову на своей страничке в İnstagram. Автором книги под названием "The winning goal" ("Победный гол") является Сизви Ситоле.

На обложке произведения автобиографического характера запечетлено фото одного из забитых голов Ндлову в составе “Карабаха” и приведена его цитата: "Вы не можете купить эти чувства в супермаркете, для этого необходимо трудиться. Это был один из лучших дней в моей жизни".

Африканский форвард поблагодарил автора: "Я никогда так не гордился собой. Я благодарен Сизви Фейсу Ситоле за то, что он отнесся ко мне как к большому проекту. Очень взволнован".

Отметим, что в результате опроса, проведенного среди журналистов Центра спортивных расследований, Д.Ндлову признан самым лучшим иностранным спортсменом 2017 года в Азербайджане.