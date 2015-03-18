​Утвержден календарь чемпионата мира 2018 года

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В швейцарском Цюрихе утвердили календарь чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко, который не стал разглашать таблицы.

По его словам, 25 июля состоится жеребьевка предстоящего отборочного группового этапа, где и обнародуют календарь.

Отметим, что очередной чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12-ти стадионах в 11-ти российских городах.