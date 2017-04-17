Утверждается, что Роберт Просинечки получил предложение от клуба "Валенсия"

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Тренеру сборной Азербайджана по футболу Роберту Просинечки поступило предложение от испанского клуба "Валенсия.

Как сообщает Report со ссылкой на Kicker, "летучие мыши" следующий сезон намерены начать с хорватским экспертом.

С этой целью представитель 48-летнего специалиста встретился на прошлой неделе с представителями "Валенсии". Ему сообщили, что клуб ищет тренера для долгосрочного сотрудничества.

Руководитель Департамента информации и связей собщественностью АФФА Микаил Нариманоглу сообщил Report, что у Р.Просинечки имеется контракт с ассоциацией: "Мы не может высказываться по поводу каждой информации в прессе. Могу сказать только, что у Просинечки контракт с АФФА до конца отборочного цикла Чемпионата мира 2018".

Отметим, что Р.Просинечки в период футбольной карьеры носил форму испанских клубов "Реал Мадрид", "Барселона" и "Севилья". С декабря 2014 года он тренирует сборную Азербайджана.