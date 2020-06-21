Утонул 17-летний испанский игрок

Хорхе Санчес Вака https://report.az/storage/news/9902d91268731e2dea2ba3c65b227ad2/a58c5392-aed3-4216-aa40-f3d03f563508_292.jpg

Футболист "Лас-Пальмаса" Хорхе Санчес Вака скончался в возрасте 17 лет, в результате несчастного случая.

Как передает Report со ссылкой на Marca, молодой футболист утонул, купаясь в одном из каналов Орельяна. Сообщается, что также погиб и 15-летний друг игрока.

"В один из самых грустных дней в истории нашего клуба у нас нет слов, чтобы описать боль, которую все мы сейчас испытываем. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Хорхе. Покойся с миром", - говорится в сообщении пресс-службы "Лас-Пальмаса", опубликованном на странице клуба в «Твиттере».

Напомним, "Лас-Пальмас" выступает в испанской Сегунде. В сезоне-2019/2020 клуб набрал 45 очков в 34 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице.