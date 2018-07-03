Уточнены судьи на матч "Габала" - "Прогресс"

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Уточнены судьи на матч между "Габала" и люксембургской командой "Прогресс" в рамках первой игры квалификационного этапа Евролиги.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, встречей будет управлять молдавская бригада.
Главный судья: Вячеслав Банари
Помощники главного судьи: Василий Ермишин, Димитри Чобану
Четвертый судья: Андрей Кожакару
Судья-инспектор: Игорь Пристовник (Хорватия)
Представитель УЕФА: Николоз Жгаркава (Грузия)
Отметим, что игра состоится 12 июля на габалинском городском стадионе и начнется в 20:00.
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