Уточнены судьи на матч "Габала" - "Прогресс"

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Уточнены судьи на матч между "Габала" и люксембургской командой "Прогресс" в рамках первой игры квалификационного этапа Евролиги.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, встречей будет управлять молдавская бригада.

Главный судья: Вячеслав Банари

Помощники главного судьи: Василий Ермишин, Димитри Чобану

Четвертый судья: Андрей Кожакару

Судья-инспектор: Игорь Пристовник (Хорватия)

Представитель УЕФА: Николоз Жгаркава (Грузия)

Отметим, что игра состоится 12 июля на габалинском городском стадионе и начнется в 20:00.