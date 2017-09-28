Уточнено место и время жеребьевки отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Церемония жеребьевки отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года состоится в столице Ирландии, Дублине. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Ирландии, мероприятие состоится 2 декабря 2018 года.

Среди 650 стран-гостей в Дублине примет участие 300 представителей из стран-участников. В мероприятии будут задействованы 350 представителей СМИ, в прямом эфире его просмотрит 150-миллионная аудитория по всему миру.

Отметим, что игры чемпионата Европы 2020 года состоятся в 13 европейских городах, в том числе в Баку. На Бакинском олимпийском стадионе продут три игры группового этапа и одна игра ¼ финала. Полуфинальные и финальная игра состоятся на стадионе "Уэмбли" в столице Англии Лондоне.