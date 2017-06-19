Уточнен стадион, где пройдет встреча "Самтредиа"- "Карабах"

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Уточнен стадион, где пройдет ответная встреча между агдамским клубом "Карабах" и грузинским клубом "Самтредиа" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, встреча состоится на тбилисском стадионе "Динамо-Арена" им. Бориса Пайчадзе на 55 тыс. мест. Дата игры пока не установлена.

Отметим, что первая игра второго квалификационного раунда состоится 11-12 июля в Баку на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова, а ответная встреча – 18-19 июля. В первом квалификационном раунде Евролиги в прошлом сезоне "Самтредиа" приняла "Габалу" на стадионе "Зестафони".