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    Уточнен соперник сборной Азербайджана на еще одном товарищеском матче

    В связи с этим достигнуто соглашение между АФФА и Футбольной федерацией Казахстана

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу проведет еще один товарищеский матч.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на противостоянии 5 июня в Астане соперником станет сборная Казахстана. В связи с этим достигнуто соглашение между АФФА и Футбольной федерацией Казахстана.

    В рамках договоренности за день до встречи сборных, 4 июня, в Астане состоится товарищеский матч между сборными U-21 Казахстана и Азербайджана.

    Игра U-21 начнется в 13:00 по бакинскому времени, встреча сборных – в 18:00.

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