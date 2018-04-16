Уточнен соперник сборной Азербайджана на еще одном товарищеском матче

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу проведет еще один товарищеский матч.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на противостоянии 5 июня в Астане соперником станет сборная Казахстана. В связи с этим достигнуто соглашение между АФФА и Футбольной федерацией Казахстана.
В рамках договоренности за день до встречи сборных, 4 июня, в Астане состоится товарищеский матч между сборными U-21 Казахстана и Азербайджана.
Игра U-21 начнется в 13:00 по бакинскому времени, встреча сборных – в 18:00.
Təbriz QuliyevАвтор новости