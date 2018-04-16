Уточнен соперник сборной Азербайджана на еще одном товарищеском матче

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу проведет еще один товарищеский матч.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на противостоянии 5 июня в Астане соперником станет сборная Казахстана. В связи с этим достигнуто соглашение между АФФА и Футбольной федерацией Казахстана.

В рамках договоренности за день до встречи сборных, 4 июня, в Астане состоится товарищеский матч между сборными U-21 Казахстана и Азербайджана.

Игра U-21 начнется в 13:00 по бакинскому времени, встреча сборных – в 18:00.