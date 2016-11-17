Установлено, что лицо, причастное к хищению 50 миллионов при строительстве стадиона в России, является армянином

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Было установлено, что лицо, совершившее мошенничество при строительстве в Санкт-Петербурге стадиона для чемпионата мира 2018 года по футболу, является армянином.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Фонтанка", это - бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян.

Главный подрядчик подозревается в хищении 50 млн. рублей. По условиям заключенного в 2014 году между "Трансстрой" и компанией "ТДМ" контракта, подрядчик должен был доставить для стадиона видеотабло.

После трехчасового пребывания в больнице, арестованного вчера Оганесяна вновь вернули в изолятор временного содержания (ИВС).

Отметим, что на стадионе "Санкт-Петербург" пройдет финальная встреча и 3 групповых матча Кубка конфедераций.

Кроме того, здесь запланированы 4 групповых матча ЧМ 2018 года, 1/8 финала, полуфинал и матчи, на которых будет выявлен обладатель третьего места.