​Установлен рекорд в матче "Милан" - "Ювентус"

Первый полуфинальный матч Кубка Италии между "Миланом" и "Ювентусом" на стадионе "Сан-Сиро" в Милане посетили 72738 зрителей.

Как передает Report, это наивысший показатель для полуфинальной стадии турнира.

Ранее на этом же стадионе состоялся другой полуфинальный поединок Кубка Италии, в котором "Интер" принимал "Наполи" (0:1), на нем присутствовал 59601 болельщик.

Встреча "Милана" и "Ювентуса" завершилась со счетом 1:1. На гол хорватского форварда Анте Ребича на 61-й минуте туринцы ответили мячом Криштиану Роналду, забитым в добавленное ко второму тайму время. Ответная игра в Турине на стадионе "Ювентус Стэдиум" состоится 4 марта.