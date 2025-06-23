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Ушел из жизни легенда “Селтика” Джон Кларк

Ушел из жизни легенда “Селтика” Джон Кларк Легенда шотландского "Селтика" Джон Кларк скончался в возрасте 84 лет.
Футбол
23 июня 2025 г. 18:11
Ушел из жизни легенда “Селтика” Джон Кларк

Легенда шотландского "Селтика" Джон Кларк скончался в возрасте 84 лет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

За свою карьеру защитник провел более 300 матчей за шотландский клуб - завоевав 15 крупных трофеев, включая шесть чемпионских титулов. Главным достижением Кларка стала победа в Кубке европейских чемпионов 1967 года, когда “Селтик” обыграл миланский “Интер” в Лиссабоне со счетом 2:1.

После завершения игровой карьеры Кларк работал с молодежной командой, был ассистентом главного тренера в “Абердине” и “Селтике”, а также возглавлял несколько шотландских клубов. Последние два десятилетия он служил в качестве администратора по экипировке в родном клубе.

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Версия на азербайджанском языке “Seltik"in əfsanəsi 84 yaşında vəfat edib

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