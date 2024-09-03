Уругвайский футболист Луис Суарес объявил об уходе из национальной сборной

Уругвайский футболист и нападающий в американском клубе "Интер Майами" Луис Суарес объявил о завершении карьеры в составе национальной сборной.

Уругвайский футболист и нападающий в американском клубе "Интер Майами" Луис Суарес объявил о завершении карьеры в составе национальной сборной.

Об этом сообщает со ссылкой на агентство AFP.

"В пятницу 6 сентября состоится мой последний матч за сборную моей страны", - заявил Л.Суарес.

Отметим, что Суаресу 37 лет, за сборную Уругвая он провел 137 матчей, что является вторым показателем в истории национальной команды (больше всех матчей на счету Диего Година - 161). Суарес забил 68 голов и отдал 39 результативных передач за сборную. В 2011 году в составе команды Уругвая он стал победителем Кубка Америки.