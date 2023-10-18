Уругвай нанес Бразилии первое поражение в отборе на ЧМ-2026

В Монтевидео на стадионе "Сентенарио" завершился матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке, в котором сборная Уругвая победила Бразилию - 2:0.

В Монтевидео на стадионе "Сентенарио" завершился матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке, в котором сборная Уругвая победила Бразилию - 2:0.

Как передает Report, голы в поединке забили Дарвин Нуньес на 42-й минуте и Николас де ла Крус на 77-й.

Нападающий бразильской сборной Неймар покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма. Вероятно, футболист получил серьезное повреждение.

Бразильцы потерпели первое поражение в отборочном цикле. После четырех туров на их счету семь очков. Команда располагается на третьем месте позади Уругвая и впереди Венесуэлы - у этих сборных тоже по семь набранных очков. Лидирует в отборочном турнире Аргентина, набравшая девять очков в трёх матчах.