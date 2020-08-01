Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report c новым игроком "Карабаха" Урошем Матичем

Интервью Report c новым игроком футбольного клуба "Карабах" Урошем Матичем.

- Как вы себя чувствуете в своей новой команде?

- Знал о "Карабахе" с самого начала, я знал, что это большой клуб. Я соревновался с этой командой трижды в Баку. Один раз в составе датского "Копенгагена", и дважды в кипрском АПЕОЛ. То есть я много знал о "Карабахе". Я говорил со многими людьми, прежде чем я перешел сюда. Потребовалось всего 5 дней, чтобы увидеть, что "Карабах" - большая семья.

- Интересно, с кем вы консультировались, когда получили предложение от Агдамского клуба?

- Я разговаривал с бывшим вратарем команды Асмиром Беговичем. Поскольку он мой близкий друг, он играл за "Челси" со своим братом Неманья Матичем. Бегович высоко оценил "Карабах". Этот фактор также сыграл важную роль в моем решении.

- Когда пришло предложение?

- Переговоры проходили в течение нескольких дней. Я видел, что "Карабах" - серьезный клуб, имеет цели, амбиции, хочет добиться успеха в еврокубках. Поскольку наши цели совпали с клубом, я принял предложение. Я тоже хочу добиться успеха.

- Получилось ли адаптироваться к своей новой команде?

- Пока прошло всего 4 дня, как я влился в команду. Думаю, в принципе не так много времени потребуется, чтобы адаптироваться. Поскольку у меня нет лишнего веса, я пришел сюда в хорошей форме. Конечно, это новая команда, я работаю с новым главным тренером. Тем не менее, я быстро адаптируюсь. Потому что мы профессиональные футболисты. Через несколько дней мы будем лучше понимать друг друга.

- Хотелось бы задать особый вопрос о вашем брате Неманье Матиче. Он поделился фотографией, на которой он изображен с армянским флагом, этот момент широко обсуждался и критиковался в Азербайджане. Вы, наверное, знаете о конфликте между Азербайджаном и Арменией ...

- Я знаю, что вы имеете ввиду. Это был политический ход. Неманя не смотрел на фото. Он не читал слова на плакате или что там было написано. Позже люди объяснили ему, что это значит. Мы за мир, мы не хотим конфликтов. Этот вопрос не касается футбола.

- Неманья знает о "Карабахе"?

- Да, он также получил информацию от Асмира. Он знает, что я перешел в большую команду. Он доволен моим переводом в "Карабах".

- Если бы вы не были в команде АПОЭЛ в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов в Баку в прошлом сезоне, победил бы "Карабах" или кипрский клуб?

- Хотя "Карабах" играл лучше, чем АПОЕЛ, мы забили голы и выиграли. Шансы были 50/50. В итоге АПОЕЛ выиграл 2: 0, а я забил второй гол. Это футбол. Я рад снова сыграть в еврокубках с "Карабахом". Я думаю, что именно это важно.