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    "Уотфорд" в большинстве разгромил "Челси" - ВИДЕО

    Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ «Челси» потерпел поражение от «Уотфорда» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

    Как передает Report, игра прошла в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

    Синие проводили большую часть игры в меньшинстве. После второй жёлтой карточки на 30-й минуте поле пришлось покинуть хавбеку Тьему Бакайоко.

    «Челси» (50 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (30) занимает 11-ю позицию.

    Англия - Премьер-лига. 26-й тур

    "Уотфорд" - "Челси" - 4:1

    Голы: 1:0 – Дини – 42 (пен), 1:1 – Азар – 82, 2:1 – Янмат – 84, 3:1 – Деулофеу – 88, 4:1 – Перейра – 90+1

    Удаления: Бакайоко, 30

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