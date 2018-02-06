"Уотфорд" в большинстве разгромил "Челси" - ВИДЕО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ «Челси» потерпел поражение от «Уотфорда» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, игра прошла в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Синие проводили большую часть игры в меньшинстве. После второй жёлтой карточки на 30-й минуте поле пришлось покинуть хавбеку Тьему Бакайоко.

«Челси» (50 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (30) занимает 11-ю позицию.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур

"Уотфорд" - "Челси" - 4:1

Голы: 1:0 – Дини – 42 (пен), 1:1 – Азар – 82, 2:1 – Янмат – 84, 3:1 – Деулофеу – 88, 4:1 – Перейра – 90+1

Удаления: Бакайоко, 30